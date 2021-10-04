Ельза Госк захопила цікавим образом у рожевій сорочці та штанах у зміїний принт: яскраве фото

Нещодавно шведська модель Ельза Госк вирушила на прогулянку сонячним містом в літньому аутфіті. Вона продемонструвала образ, що складався з рожевої сорочки та бежевих штанів у зміїний принт.

Інстаграм знаменитості налічує майже 7 мільйонів прихильників зі всього світу. Модні дівчата часто надихаються образами Ельзи Госк. Манекенниця майже щодня вирушає на прогулянку та тішить своїх фанатів бездоганними образами. Цього разу білявка вийшла у стильному образі, який підійде для теплої осінньої погоди.

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Образ Ельзи Госк

Модниця одягнула класичний білий топ, який поєднала з рожевою сорочкою від бренду Ralph Lauren. Модель обрала вінтажну модель, яка вже недоступна для продажу. Білявка зав’язала виріб на животі, створивши більш розслаблений образ.

Свій наряд Ельза доповнила бежевими широкими штанами Vinny Gambini у зміїний принт за 24 тисячі гривень. До них модниця підібрала бюджетні білі кросівки з фіолетовими вставками від бренду SAYE.

Довершили образ знаменитості вантажна бейсболка кремового відтінку від Peace & Quiet та бежева стьобана сумка від Chanel зі шкіри ягняти. Шведка розпустила волосся та зробила незвичний макіяж. Ельза підвела погляд чорними стрілками на повіках, а губи намалювала рожевого помадою, обвівши контур насиченим олівцем.

Як завжди, манекенниця зробила кілька кадрів позуючи на тлі кущів. У дописі вона зазначила, що останнім часом її найбільше тішить перебування на природі.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму