Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ельза Госк активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона майже щодня придумує цікаві образи та диктує прихильникам нові тренди.

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Для вересневої погоди манекенниця показала вдалий аутфіт. На своєму прикладі вона показала, як можна вдало обіграти вкорочений жакет. Зараз вона перебуває у Нью-Йорку, тож продемонструвала чарівний міський аутфіт.

Образ Ельзи Госк

Красуня одягнула світло-оливкові легінси зі штрипками від бренду Song Of Style та вкорочений жакет світло-сірого кольору, який вона одягнула на голе тіло. Жакет з масивною лінією плеча розміру оверсайз манекенниця обрала від локального бренду у Лос-Анджелесі L'Academie.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Стильний look модель довершила шкіряними бежевими мюлями на підборах з чорним носком від бренду Chanel. Її образ довершила невелика чорна сумка від улюбленого бренду світових інфлюенсерів The Row.

Ельза довершила свій аутфіт численними прикрасами. Вона одягнула намисто Forever Rebel з позолоченого срібла та коштовний золотий перстень Oracle Diamond Oracle за 121 тисячу гривень.

Шведка розпустила біляве волосся та одягнула коричневі сонцезахисні окуляри. Серію стильних фото вона зробила на одній із затишних вулиць Нью-Йорка.



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі