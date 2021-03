Успішна шведська модель Ельза Госк продемонструвала своїм прихильникам look of the day. Вона постала перед камерою у топі, кардигані та білих штанах.

Відома манекенниця Ельза Госк майже щодня ділиться зі своєю 6-мільйонною аудиторією новими фото та показує свої стильні образи. Дивіться також Розі Гантінгтон-Вайтлі випустила власну колекцію взуття: бездоганні моделі Цього разу "ангел" Victoria's Secret поділилася черговою серією кадрів та продемонструвала трендовий look. Образ Ельзи Госк Молода матуся позувала перед об’єктивом на сонячному, але вітряному пляжі. Для нової стильної зйомки вона одягнула бежевий топ, об’ємний в’язаний кардиган та білі штани з кількома накладними кишенями. Топ дозволив Ельзі похизуватися тонкою талією. Стильний аутфіт Госк доповнила золотистим ланцюжком з кулоном. Вбрання модель поєднала з білими кросівками Adidas в тон штанів. Манекенниця вийшла на прогулянку зі звичною для себе зачіскою – розпущеним кучерявим волоссям, яке їй надзвичайно пасує. Пляжні дні – найкращі дні,

– написала в дописі до світлин Ельза Госк.

Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму Бездоганні образи Ельзи Госк Зухвалий образ у шкіряному тренчі та штанах хакі;

Ельза Госк вирушила на прогулянку у вінтажній панамі;

Модель показала трендовий образ весни, який можна легко повторити.