Ельза Госк захопила модним образом у шкіряному плащі та панамі: бездоганне фото

Шведська модель Ельза Госк знову повернулася у Нью-Йорк, тож підготувала для своїх прихильників стильні образи. Молода матуся на своєму прикладі продемонструвала, з чим можна носити шкіряний плащ і панаму в останній місяць осені.

"Ангел" Victoria's Secret щодня з’являється на онлайн-сторінках модних видань, адже постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою.

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Якщо раніше Ельза показувала стильні образи, які можна приміряти на прогулянку, то для Нью-Йорка манекенниця придумала бездоганні наряди у стилі streetstyle.

Образ Ельзи Госк

Шведка вийшла на прогулянку Нью-Йорком у багатошаровому образі. Вона одягнула під низ білу базову футболку, яку доповнила сірим пуловером. Модниця вирішила верх довершити синіми мішкуватими штанами.

Поки в Нью-Йорку ще можна насолодитися золотою осінню, модель замість дублянок чи пуховиків – модного верхнього одягу інфлюенсерів з Європи, робить ставку на шкіряний плащ чорного кольору.

Сині штани манекенниця доповнила денімовою панамою – улюбленим аксесуаром. Для зручного променаду Ельза обрала чорні базові лофери від Chanel та довершила ефектний аутфіт чорною сумкою Hermès. Кучеряве волосся білявка випрямила, а на обличчя нанесла макіяж в улюблених коричневих тонах.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі