Ельза Госк вперше за довгий період самостійно вирушила на прогулянку Нью-Йорком. Ймовірно, її перебування зумовлене робочими проєктами, тож за модними виходами білявки, яка любить стильно одягатися, прихильники спостерігатимуть ще довго.

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Стрітстайл-фотографи зазнімкували Ельзу у сучасному районі Нью-Йорка – Трайбека, який відомий своїми старими промисловими будівлями, багато з яких зараз перетворилися на житлові комплекси в стилі лофт.

Ефектний look Ельзи Госк

Для першого виходу наодинці у своєму улюбленому місті модель обрала чарівний аутфіт. Манекенниця одягнула білу базову футболку, яку доповнила ніжно-рожевим костюмом, який складався з жакета оверсайз та мініспідниці.

Інфлюенсери часто задають усім модницям світу тренди, тож костюм шведської моделі варто взяти на озброєння. У яскравих кольорах він буде актуальним не лише влітку, але й восени.

Бездоганний образ знаменитість доповнила білими шкарпетками та чорними лоферами від Chanel. Кучеряве волосся Ельза розпустила, одягнула улюблені чорні сонцезахисні окуляри, довершивши аутфіт мінімалістичною білою сумкою з нової колекції Valentino.



Ефектний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Ефектний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму