Ельза Госк захопила мережу стильним образом у тренчі з сумкою Hermes: фото

Шведська модель Ельза Госк показала своїй 6-мільйонній аудиторії новий стильний образ. "Ангел" Victoria's Secret дуже швидко після народження дитини повернулася у свою звичну форму та почала демонструвати фігуру. Цього разу манекенниця показала цікавий аутіт, виділяючи струнку талію.

Незалежно від пори року Ельза любить вражати своїми бездоганними аутфітами. Вона завжди демонструє своїм прихильникам цікаві образи, які наділені особливою родзинкою.

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Дивлячись на знаменитість, важко повірити що півроку тому вона народила дитину. У неї ідеально струнка талія, тож модель вдало підкреслює її стильним одягом. Шведка любить моду і слідкує за всіма трендами, втім під час останньої прогулянки показала базовий аутфіт.

Вона одягнула класичний вкорочений карди ган, а на низ – гірчичні штани на низькій посадці, які підкреслила чорним ременем із золотою пряжкою.

Зверху Ельза Госк приміряла вічну класику – сіро-бежевий тренч від бренду Burberry. Аутфіт манекенниці доповнила сумка від люксового бренду Hermes чорного кольору. Ельза зачесала волосся у хвіст, а на обличчі зробила макіяж в улюблених коричневих відтінках.



Актуальний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Актуальний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

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