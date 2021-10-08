Незалежно від пори року Ельза любить вражати своїми бездоганними аутфітами. Вона завжди демонструє своїм прихильникам цікаві образи, які наділені особливою родзинкою.

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Дивлячись на знаменитість, важко повірити що півроку тому вона народила дитину. У неї ідеально струнка талія, тож модель вдало підкреслює її стильним одягом. Шведка любить моду і слідкує за всіма трендами, втім під час останньої прогулянки показала базовий аутфіт.

Вона одягнула класичний вкорочений карди ган, а на низ – гірчичні штани на низькій посадці, які підкреслила чорним ременем із золотою пряжкою.

Зверху Ельза Госк приміряла вічну класику – сіро-бежевий тренч від бренду Burberry. Аутфіт манекенниці доповнила сумка від люксового бренду Hermes чорного кольору. Ельза зачесала волосся у хвіст, а на обличчі зробила макіяж в улюблених коричневих відтінках.



Актуальний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Актуальний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

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