"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк зачарувала мережу стильним образом. Молода матуся цього разу вирушила на прогулянку у весняному аутфіті, що складався з червоних та рожевих кольорів.

Ельза Госк обожнює стильно одягатися, тож майже кожного дня для своєї 6-мільйонної аудиторії готує цікаві образи. Модель розуміється на тенденціях, тож показала у своєму новому аутфіті гарячий тренд – легінси зі штрипками.

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Зірки стрітстайлу активно одягають легінси чорного кольору, втім Ельза вирішила освіжити свій образ, тож обрала виріб червоного кольору, який вдало доповнив яскравий ансамбль.

Образ Ельзи Госк

Шведська ікона стилю на нових кадрах постала у рожевій футболці та червоному шкіряному жакеті з масивними наплечниками. Її образ доповнили червоні еластичні легінси зі штрипками з розрізами на стегнах.

Госк одягнула рожеві сабо з чорними підборами та довершила весняний аутфіт стильною рожевою сумкою багетом. Білявка розпустила своє волосся та залишила кучері. Для створення милого образу вона закріпила дві рожеві шпильки.

На обличчі манекенниця зробила природний макіяж. Вона нафарбувала повіки світло-коричневими тінями, а губи намалювала нюдовою помадою. Як завжди, знаменитість зробила декілька кадрів у різних позах.

"Мій образ виглядає, як полуничне парфе", – написала Ельза.

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Вишукані образи Ельзи Госк