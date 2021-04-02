Шведська модель Ельза Госк - незрівнянна ікона стилю. Манекенниця володіє бездоганним смаком щодо вибору одягу для створення образів, тож привертає увагу модними виходами тисячі своїх прихильників. Цього разу стильна молода матуся показала total look небесного відтінку.

Ангел "Victoria's Secret" після народження донечки не забула про свій блог в інстаграмі, за яким слідкують понад 6 мільйонів користувачів. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами.

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Голубоока білявка зуміла вчергове продемонструвати стильний образ, обравши окремі елементи гардеробу одного кольору.

Образ Ельзи Госк

Модель Ельза Госк любить яскраве вбрання. Вона може похизуватися різнокольоровими штанами, блузками, водолазками чи жакетами. Також манекенниця нещодавно показувала свій асортимент сумок та взуття, серед яких переважали яскраві кольори.

З настанням весни та теплих сонячних днів, Ельза вирішила чорних штанів та сірих жакетів та продемонструвала чарівний образ у пастельних відтінках.

Шведська модель зробила декілька ніжних кадрів на тлі зелених кущів з рожевими квітами. Вона одягнула приталений атласний жакет небесно-голубого відтінку. В тон до нього Ельза підібрала джинси зі світлого деніму. Красуня доповнила образ голубими сабо з квадратним носком від Bottega Veneta та голубою сумкою.

Дівчина нафарбувала нігті рожевим лаком, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Госк нафарбувала повіки коричневими тінями та зробила масивні стрілки чорним лайнером. Контури губ вона обвела коричневим олівцем та нафарбувала коричневою помадою.

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