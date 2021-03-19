У шкіряному тренчі та штанах хакі: Ельза Госк вразила зухвалим образом

Шведська модель Ельза Госк вчергове вразила користувачів новим образом. Цього разу молода матуся обрала зухвалий та стильний аутфіт.

Ельза Госк одна з небагатьох "ангелів" Victoria's Secret, яка активно веде свою сторінку в інстаграмі. Материнство їй зовсім не заважає демонструвати своїй 6-мільйонній аудиторії цікаві аутфіти. Молода матуся, навпаки, показує прихильникам, як можна доглядати за немовлям та знайти час для себе.

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Модель досить часто публікує стильні образи та диктує прихильникам тренди моди. Навіть під час вагітності Ельза довела, що з округлим животом також можна виглядати привабливо та одягатися у будь-яке трендове вбрання без виключення.

Продовжує модель стильно одягатися і після народження дівчинки, залучаючи 1-місячну крихітку Тууліккі до своїх фотосесій. Манекенниця демонструє своїй аудиторії не лише бездоганні поєднання окремих елементів гардеробу, але й милі фото зі своєю донечкою.

Образ Ельзи Госк

Для нових кадрів шведська модель приміряла зухвалий образ. Ельза одягнула молочний кардиган, який поєднала зі штанами кольору хакі та жовто-зеленими кросівками Nike. Госк добре знається на стилі, тож без вагань доповнила такий образ шкіряним бордовим тренчем.

Модний образ Госк довершила чорними сонцезахисними окулярами та однією зі своїх улюблених сумок – трендовою моделлю Bottega Veneta The Mini Jodie молочного кольору. Стильні кадри модель зробила у своєму помешканні сидячи на дивані, виставивши ноги на стіл.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Не обійшлась добірка нових кадрів без світлини з донечкою. Ельза пожартувала в дописі, що "фото для інстаграму" та реальність виглядають дещо інше, ніж вона це демонструє.

Модель опублікувала милий кадр, на якому годує дитину. Крихітку Тууліккі молода матуся одягнула у жовтий комбінезон.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму