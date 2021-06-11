Свій новий look "ангел" Victoria's Secret створила із комбінезону зі штанами-кльош від французького бренду Rowen Rose, ціна яких близько 16 тисячі гривень, а також із помаранчевої блузи того ж бренду. Її ціна – невідома, оскільки блузу, ймовірно, зробили під замовлення моделі, адже на сайті марки представлені лише сукні або сорочки з довгими рукавами. Варто додати, що на речі від французької марки з колекції весна-літо 2021 діє знижка до 50%.

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Стильна Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі

Фотосесія Ельзи Госк відбулась на подвір'ї посеред густої зелені. Зіркова матуся вирішила не взувати босоніжки чи інше взуття, а позувала бозою. Своє обличчя вона підкреслила персиковим макіяжем, а волосся зібрала у хвіст. Стильний look моделі оцінили більше ста тисячі людей, серед них – Джіджі Хадід.



Ельза Госк у речах від Rowen Rose / Фото з інстаграму моделі