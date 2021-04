Ельза Госк вразила неймовірним образом у панамі Jacquemus та жакеті оверсайз: фото

Модель Ельза Госк щоразу з’являється у цікавих та досить стильних образах. Багатотисячній аудиторії молода матуся показала неперевершений весняний аутфіт та кадр з донечкою Тууліккі. Знаменитість не приховує обличчя крихітки та з радістю демонструє світлини широкій публіці.

Шведська модель завжди вражала своїх прихильників бездоганним смаком. Ельза любить стильно одягатися та показувати фанатам трендові образи. Цього разу "ангел" Victoria's Secret вчергове показала 6-мільйонній аудиторії свій look of the day.

Образ Ельзи Госк

Перед камерою манекенниця постала у сірій майці, широких чорних штанах та подовженому жакеті оверсайз з масивними наплечниками. Виріб модель обрала непростий. Ельза приміряла комбінований жакет, що складався з клітинки віші коричневого кольору та дрібної клітинки гірчичного кольору. Доповнили такий стильний образ чорні кеди.

Свій образ Ельза довершила молочною панамою від французького бренду Jacquemus зі шнурком. Біляве волосся Госк розпустила та залишила природні кучері, а витончені риси обличчя підкреслила ніжним макіяжем з коричневими тінями та рожевою помадою.

На чорно-білому кадрі Ельза Госк показала свою 2-місячну донечку Тууліккі. Ельза сиділа на терасі, тримаючи дівчинку на руках.

Стильні образи Ельзи Госк

