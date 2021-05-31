Підкреслює фігуру: Ельза Госк вражає яскравим образом у вбранні з декольте

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк поділилась новою світлиною з прихильниками. Вона продемонструвала стильний та яскравий повсякденний образ у топі та велосипедках.

Успішна шведська модель та новоспечена матуся Ельза Госк після пологів швидко повернулась у форму. Тож зірка не соромиться фотографуватися в обтислих вбраннях та демонструвати фігуру. Госк днями показала новий трендовий образ та підкорила мережу.

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Образ Ельзи Госк

Новий аутфіт "ангела" чудово підійде для прогулянки у сонячні дні. Зручний, але стильний одяг стає родзинкою повсякденного look. На нових кадрах Ельза Госк позувала перед камерою на вулицях Лос-Анджелеса, де зараз живе разом із чоловіком Томом Дейлі та донечкою Тууліккі.

Модель приміряла стильний помаранчевий кроп-топ з відвертим декольте на довгий рукав. Він поєднувався тонкими зав'язками із велосипедками у такому самому стилі. Костюм вдало підкреслював тендітну талію та бездоганну фігуру.

Зірка доповнила вбрання оранжевими босоніжками та золотою підвіскою на тонкому ланцюжку на шиї. Вона розпустила біляве волосся та вклала його легкими локонами.

На обличчі Ельзи Госк красувався ніжний макіяж, що став чудовим завершенням образу. Модель підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи коричневою помадою.



Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі