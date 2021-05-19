Фотосесія для глянцю стала для Ельзи знаковою, адже це вперше модель позувала перед камерами після того, як стала мамою. За словами моделі, це був дуже особливий для неї день, адже вона вперше за довгий період повернулася до роботи.

До теми Молода матуся Ельза Госк вирушила на прогулянку в ефектному рожевому костюмі: фото

"Приїзд команди, обід у саду, годування моєї дитини між фотосесією, вибух гарного одягу по всьому будинку, стрибки в басейні наприкінці дня та розмови про мої найбільші пристрасті – це архітектура та дизайн інтер’єру", – підсумувала день Ельза у дописі.

Ангел "Victoria's Secret" значну частину своїх кадрів робить вдома. Молода матуся обожнює будинок, у який вона з бойфрендом Томом Дейлі переїхала наприкінці 2020 року. У сторіс вона часто показує просторі кімнати з безліччю елементів інтер’єру, а також демонструє улюблену зону відпочинку – терасу з виглядом на басейн.

Перед камерою фотографа Ельза показала, як проводить свій звичайний день: складає квіти у вазу, малює нігті, годує дитину, гойдається на качелі, обирає книги для читання та плаває у басейні.

Знаменитість приміряла оранжевий костюм розміру оверсайз, що складався з сорочки та шортів, сіру сорочку виконану в техніці печворк, бейсболку та джогери, білу сорочку з джинсами, широкі штани та коричнево-молочний костюм в техніці тай-дай.

На кадрах Ельза позувала з розпущеним кучерявим волоссям, а на її обличчі був улюблений природний макіяж.



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму



Ельза Госк у фотосесії для Vogue / Фото з інстаграму