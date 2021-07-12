Ельза Госк вирушила на прогулянку у голубій сорочці та бейсболці: модний образ

Затята модниця Ельза Госк завжди вирушає на прогулянку у стильному образі. Модель показала своїм прихильникам в інстаграмі модний образ, який можна досить легко повторити.

"Ангел" Victoria's Secret щодня з’являється на онлайн-сторінках модних видань, адже постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою.

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Ельза любить кольорові речі, тож активно застосовує їх у своїх аутфітах. Білявка добре знається на трендах, тому постійно демонструє 6-мільйонній аудиторії бездоганний смак щодо вибору одягу. У своєму інстаграмі ікона стилю показала красивий look, який ідеально підійде для буденних прогулянок.

Образ Ельза Госк

Шведська модель позувала перед камерою у білому топі з чорними смужками на резинці, поєднавши його з голубими джинсами-бермудами з необробленими краями. Виріб манекенниця доповнила чорним ременем.

Зверху Ельза одягнула голубу сорочку розміру оверсайз з манжетами небесно-блакитного відтінку. Стильний аутфіт знаменитість довершила біло-голубою бейсболкою та коричневою сумкою-багетом на плече та чорними лоферами. Влітку це взуття можна замінити на легкі ескадрильї, сандалі чи кеди.

Манекенниця намалювала нігті голубим кольором, розпустила кучеряве волосся та зробила свій улюблений макіяж. Вона підвела очі чорним олівцем, а губи намалювала насиченою коричневою помадою.

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