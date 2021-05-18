Молода матуся Ельза Госк вирушила на прогулянку в ефектному рожевому костюмі: фото

Затята модниця Ельза Госк навіть на прогулянку з донечкою Тууліккі обирає стильні образи. У своєму інстаграмі модель опублікувала нову серію світлин, на яких позувала у чарівному в’язаному костюмі рожевого кольору.

"Ангел" Victoria's Secret щодня з’являється на онлайн-сторінках модних видань, адже постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою.

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Ельза любить дивувати фанатів цікавими аутфітами, поєднувати кольори, трендові речі з базою та міксувати принти й фактури. Білявка з 14 років працює моделлю, тож за цей час виробила бездоганний смак щодо вибору одягу та стала справжньою іконою стилю.

Молода матуся приготувала для сотні тисяч прихильників новий аутфіт, який кожен може приміряти для весняної прогулянки.

Образ Ельзи Госк

Шведська модель позувала перед камерами у чорному топі, який доповнила бездоганним в’язаним костюмом від бренду Magda Butrym. Стильний виріб складався з рожевого кардигану з об’ємними рукавами та коротких шортів на високій посадці.

Ельза обрала костюм з квітковим принтом, який цього сезону завоював особливу популярністю. Модниці вже встигли приміряти безліч квіткових суконь, втім манекенниця на своєму прикладі показує, що можна зупинити свою увагу на ефектному костюмі.

Під кардиган модель одягнула чорний бра, а доповнила свій образ трендовими сандалями на липучках від Chanel. Довершили аутфіт знаменитості вузькі сонцезахисні окуляри.

Стильні кадри Ельза Госк зробила біля особняка з рожевим кущем квітів, який ідеально підійшов для вдалих кадрів з костюмом рожевого кольору.

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