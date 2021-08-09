Ельза Госк вчить, як стильно носити панами цього літа: фото образів

Шведська модель Ельза Госк щодня тішить своїх шанувальників яскравими образами. Білявка любить стильно одягатися, тож показала модницям, як можна носити трендовий аксесуар літа – панаму.

Ікона стилю Ельза Госк кілька років невпинно диктує прихильницям зі всього світу модні новинки. Знаменитість може з простих речей створити вишуканий образ, який захочеться повторити.

Партнерський матеріал Вбудовані парові електрокаміни з обігрівом для квартири: добірка найпопулярніших пристроїв

Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 7 мільйонів підписників, манекенниця опублікувала кадри в яскравих аутфітах з додаванням одного з наймодніших головних уборів цього літа.

Літні образи Ельзи Госк

Кілька днів тому красуня вирушила на прогулянку в неймовірному аутфіті. Для літнього виходу вона обрала подовжену фіолетову футболку розміру оверсайз, яку поєднала з сорочкою такого ж кольору. На низ знаменитість одягнула короткі велосипедки молочного кольору.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Стильний аутфіт "ангел" Victoria's Secret доповнила кросівками бузкового відтінку, улюбленою сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie та молочною панамою. Кучеряве волосся молода матуся розпустила, а родзинки образу додала завдяки чорним сонцезахисним окулярам.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Для недільної сімейної прогулянки Ельза обрала об’ємний пуловер з коміром синього кольору з широкою білою смужкою. Під низ знаменитість одягнула короткі шорти. Аутфіт білявка доповнила денімовою панамою та біло-голубими кросівками, під які одягнула високі білі шкарпетки.

Волосся Ельза заплела у хвіст, а на обличчя нанесла звичний для себе макіяж: повіки нафарбувала золотистими тінями, вії намалювала чорною тушшю, а губи – коричневою помадою. Фото в стильному образі красуня зробила з м’ячем у руках на баскетбольному майданчику.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму