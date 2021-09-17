"Ангел" Victoria's Secret щодня з’являється на онлайн-сторінках модних видань, адже постійно демонструє в мережі ефектні образи, які неможливо оминути увагою.
Партнерський матеріал Настінні каміни Dimplex Prism для квартири: сучасні моделі, які довершать ваш інтер'єр
Якщо раніше Ельза показувала стильні образи, які можна приміряти на прогулянку, то для Нью-Йорка манекенниця придумала бездоганні наряди з підборами, у яких вона приходила на показ колекцій найвідоміших брендів.
Ельза любить дивувати своїх прихильників цікавими поєднаннями, міксуючи трендові речі з базою, а часом поєднувати в одне ціле химерні принти і фактури. Білявка з 14 років дотична до світу моди, тож більшу частину свого життя занурена у fashion-cвіт. Модниця стала справжньою іконою стилю, тож її образами надихаються мільйони дівчат зі всього світу.
Образ Ельзи Госк
На черговий показ осіннім Нью-Йорком Ельза пройшлася у розкішному образі. Вона одягнула рожеве бра від французького бренду JACQUEMUS, поєднавши зі спідницею довжини міді La Jupe Terra. Спідниця-олівець із завищеною талією, яка зав’язується спереду коштує 24 тисячі гривень.
Бездоганний образ доповнили ніжно-рожеві сатинові сабо з подвійним блискучим бантиком із камінців від бренду MACH & MACH. Ціна такого взуття – 31 тисяча гривень. Ельза позувала перед камерою з розпущеним волоссям та природним макіяжем. Серію стильних кадрів вона зробила на тлі сірої будівлі.
Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі
Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі