Пристрасний червоний: Ельза Госк і Тіна Кунакі спокусили образами у рекламі Valentino

Дві знамениті моделі Ельза Госк і Тіна Кунакі стали зірками нового кампейну для італійського бренду Valentino. Вони знялись із новою сумочкою від засновника бренду Валентіно Гаравані.
У фотосесії впливових фешн-інфлуенсерок знялись такі зірки, як Ельза Госк, Тіна Кунакі, Каміла Коелью, Аурета Томолларі та інші. Усі вони знялись в однаково стилізованих образах, де головною родзинкою став червоний колір – чи то в образах, чи в макіяжі, чи самій сумочці.
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Вартість нової дизайнерської сумки VALENTINO GARAVANI – близько 3 тисяч євро.
Фотосесія для Valentino
- Ельза Госк знялась у стильному чорному жакеті із червоною сумкою, доповнивши образ нарощеним білявим волоссям та червоною помадою з темним контуром.
Для перегляду усіх кадрів гортайте праворуч:
- Тіна Кунакі своєю чергою обрала червоний total look: коктейльну сукню, босоніжки та сумочку.
- Каміла Коелью в цей час обрала для фото не лише мінісумочку від Valentino, а й туфлі вартістю 1200 євро.
- Аурета Томолларі також приміряла не менш стильний look – червоний костюм, сумочку та трендові аксесуари.