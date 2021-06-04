Пристрасний червоний: Ельза Госк і Тіна Кунакі спокусили образами у рекламі Valentino

Дві знамениті моделі Ельза Госк і Тіна Кунакі стали зірками нового кампейну для італійського бренду Valentino. Вони знялись із новою сумочкою від засновника бренду Валентіно Гаравані.

У фотосесії впливових фешн-інфлуенсерок знялись такі зірки, як Ельза Госк, Тіна Кунакі, Каміла Коелью, Аурета Томолларі та інші. Усі вони знялись в однаково стилізованих образах, де головною родзинкою став червоний колір – чи то в образах, чи в макіяжі, чи самій сумочці.

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Вартість нової дизайнерської сумки VALENTINO GARAVANI – близько 3 тисяч євро.

Фотосесія для Valentino

Ельза Госк знялась у стильному чорному жакеті із червоною сумкою, доповнивши образ нарощеним білявим волоссям та червоною помадою з темним контуром.

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Тіна Кунакі своєю чергою обрала червоний total look: коктейльну сукню, босоніжки та сумочку.

Каміла Коелью в цей час обрала для фото не лише мінісумочку від Valentino, а й туфлі вартістю 1200 євро.