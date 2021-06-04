У фотосесії впливових фешн-інфлуенсерок знялись такі зірки, як Ельза Госк, Тіна Кунакі, Каміла Коелью, Аурета Томолларі та інші. Усі вони знялись в однаково стилізованих образах, де головною родзинкою став червоний колір – чи то в образах, чи в макіяжі, чи самій сумочці. 

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Вартість нової дизайнерської сумки VALENTINO GARAVANI – близько 3 тисяч євро.

Фотосесія для Valentino

  • Ельза Госк знялась у стильному чорному жакеті із червоною сумкою, доповнивши образ нарощеним білявим волоссям та червоною помадою з темним контуром. 

Для перегляду усіх кадрів гортайте праворуч:

  • Тіна Кунакі своєю чергою обрала червоний total look: коктейльну сукню, босоніжки та сумочку. 
  • Каміла Коелью в цей час обрала для фото не лише мінісумочку від Valentino, а й туфлі вартістю 1200 євро.
  • Аурета Томолларі також приміряла не менш стильний look – червоний костюм, сумочку та трендові аксесуари.

 