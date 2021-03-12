Ельза Госк на прогулянку з дитиною одягає вінтажну панаму та штани Louis Vuitton: миле фото

Шведська модель Ельза Госк любить стильно одягатися, тож навіть під час прогулянок зі своєю донечкою, не опускає можливості приміряти цікавий аутфіт.

Ангел "Victoria's Secret" після народження донечки не забула про свій блог в інстаграмі, за яким слідкують понад 6 мільйонів користувачів. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами.

Читайте також Новоспечена матуся Ельза Госк показала стильний образ у трендовому вбранні: фото

11 лютого Ельза Госк стала мамою. У неї та її обранця народилася донечка, яку назвали Тууліккі Джоан. Модель часто публікує інстаграм-сторіз та кадри у своєму профілі з маленькою крихіткою, втім цього разу показала прогулянку з дитиною.

11 березня Ельза зі своїм коханим Томом Дейлі святкували першу маленьку дату в житті їхньої крихітки – 1 місяць з дня народження. Подруга моделі Джіджі Хадід, яка також виховує маленьку донечку, надіслала Ельзі милий подарунок для 1-місячної крихітки.

В честь першого місяця після народження Тууліккі, Госк опублікувала милі кадри на прогулянці з дитячим візочком.

Образ Ельзи Госк

Восени Ельза та її коханий залишили свої апартаменти у Нью-Йорку та переїхали до сонячного Лос-Анджелеса. Судячи з кадрів, Ельзі та крихітці тут дуже комфортно, тож знаменитість вирушила на прогулянку неподалік свого особняка.

Модель одягнула светр в оранжеві, рожеві та білі смужки, який вдало поєднала з вінтажною панамою, зробленою у стилі печворк. Свій образ манекенниця доповнила чорними штанами Louis Vuitton з білою монограмою та чорними черевиками на шнурівках.

Ангел "Victoria's Secret" зробила природний макіяж, нафарбувавши губи улюбленою коричневою помадою. Нові кадри манекенниці зібрали майже 100 тисяч вподобань.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Що відомо про народження донечки Тууліккі

Модель відмовилася від традиційного народження в клініці, тож вирішила народжувати вдома під наглядом професійної акушерки. Її вагітність була з низьким рівнем ризику, тож зі спеціалістами вона склала план пологів та народжувала вдома, у воді.

Лікарі наголошують, що пологи вдома є небезпечними для матері та дитини, проте модель наважилася на такий крок. Народжувала Ельза без ліків, і у своїй розповіді, яку вона описала у дописі в інстаграмі, вона зазначила, що їй було дуже важко, вона пережила найстрашніший біль у своєму житті.

Модель пригадала, що потуги тривали 2 години. Після найбільшого і тривалого поштовху, звуку і відчуття, кого ніколи раніше не було у її житті, Ельза відчула, як голова доньки вийшла назовні.

"Я була дуже рада, відчула неймовірне полегшення. Тоді відчувала, що все скінчено. Ще один поштовх і вона народилася, вже лежала в мене на грудях. Повсюди були кров та рідина, вона какала на мене, шукала їсти. Я забула найсильніший біль у житті, мене переповнювали любов, гордість, щастя. Розмовляла з нею, сказала, що пишаюся", – написала Ельза Госк.