"Ангел" Victoria's Secret показала своїй 7-мільйонній аудиторії неймовірно красиві аутфіти, які вона приміряла під час рекламних зйомок. Білявка зазначила, що рада стати обличчям бренду 4th Studio та його нової колекції, яка виглядає надзвичайно невимушено і трендово.

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Для рекламної зйомки Ельза постала перед фотографом у студії з природним кучерявим волоссям та розкішним макіяжем в коричневих тонах.

Перед камерою фотографа манекенниця позувала у трендових чоботах з квадратним носком та бордовому плащі, зеленій сорочці та зебрових чоботах.

Вона також приміряла розкішну молочну шубу розграфлену чорними вертикальними та горизонтальними лініями. Красуня одягнула білосніжний штанний костюм, довершивши аутфіт пальтом нижче колін. Ельза Госк показала бездоганний осінній look, одягнувши довгу трикотажну сукню та чоботи слоучі.



Ельза Госк знялася в модних осінніх образах / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк знялася в модних осінніх образах / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк знялася в модних осінніх образах / Фото з інстаграму моделі



Ельза Госк знялася в модних осінніх образах / Фото з інстаграму моделі