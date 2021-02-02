Популярна шведська модель Ельза Госк публікує не лише стильні трендові образи, але й ділиться спокусливими кадрами. Цього разу манекенниця постала перед камерами в білизні, а серія кадрів розбурхала мережу.

Джерело: інстаграм Ельзи Госк

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк перебуває на 38 тижні вагітності.

Читайте також Аманда Сейфрід знялася для глянцю у чуттєвій фотосесії: ніжні кадри

Манекенниця вже познайомила мережу з першою сукнею своєї донечки, а тепер вирішила показати своїй 6-мільйонній аудиторії тіло незадовго до пологів.

Ельза любить робити звабливі фото в білизні, і це не дивно, адже цьому сприяє її бездоганна фігура. Втім навіть в період вагітності Ельза не оминає можливості попозувати перед камерою в мережевній білизні.

Госк зробила кадр в дзеркалі, зав’язавши кучерявее волосся у хвіст. Дівчина одягнула голубу мережевну білизну, бюстгальтер якої вдало підкреслює її пишні груди.

Інше фото Госк зробила у спальні біля свого ліжка розпустивши своє волосся. Помітно, що для кадру манекенниця позичила голубу сорочку у свого бойфренда Тома.

"Маленький ангел не може дочекатися зустрічі з вами", – написала Ельза у дописі.

Спокусливі світлини в білизні сподобалися підписникам, набравши понад 300 тисяч вподобань.

Звабливі кадра Ельза Госк опубліквала у чорно-білому кольорі, втім в інстаграм-сторіс показала ще один кольоровий кадр.

Улюблениця мільйонів звабливо позувала на камеру, демонструючи принади своєї фігури. Вона позувала повністю без макіяжу, тому продемонструвала натуральну красу.



Ельза Госк показала ніжний образ у білизні / Фото з інстаграму