Молода матуся Ельза Госк вирушила на прогулянку сонячним містом та продемонструвала стильний образ у червоному шкіряному тренчі.

Шведська модель, яка нещодавно стала мамою, швидко повернулася у форму та демонструє прихильникам бездоганну фігуру в обтислому вбранні.

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Модниця вже встигла поділитися з фанатами кадром, на якому помітно її струнке тіло. Своїм прикладом манекенниця доводить, що після народження зовсім не важко повернутися у свій попередній стан.

Образ Ельзи Госк

Модниця одягнула обтислу білу майку з червоними та синіми вставками від Prada, яка демонструє її пишний бюст. Свій образ вона поєднала з чорними джинсами Levi's та улюбленими чорними лоферами.

Довершили look знаменитості червоний шкіряний тренч та червона мінісумка. В руках Ельза тримала апельсиновий фреш з червоною трубочкою. Модель любить робити стильні кадри, тож навіть обрала найменші деталі під колір свого аутфіту.

"Ангел" Victoria's Secret зробила природний макіяж. Дівчина лише підвела вії чорною тушшю, а пухкі губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою. Своє кучеряве волосся Госк залишила розпущеним.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Також нещодавно дівчина показала фото своєї гардеробної. Шведська модель показала яскраву колекцію люксових сумок, а також чимало сабо та босоніжок, які вона примірятиме влітку до своїх образів.