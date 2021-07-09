Ельза Госк прогулялася у білій сукні з вирізом на животі: фото стильного образу

Відома модель Ельза Госк обожнює стильний одяг, тож залюбки демонструє свої аутфіти широкій аудиторії. В останній публікації в інстаграмі Ельза опублікувала красивий образ у сукні, яку поєднала зі шкірянкою та біркенштоками.

Образ Ельзи Госк ідеально підійде для прохолодної літньої погоди. Його також можна приміряти під час літньої відпустки відмовившись від шкіряної куртки. Стильну сукню можна залюбки одягнути на вечерю в ресторані.

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Образ Ельзи Госк

Манекенниця Ельза Госк зробила кілька кадрів неподалік свого особняка. Знаменитість обрала білу трикотажну сукню довжини міді з ефектним вирізом на животі.

Стильний аутфіт модель доповнила темно-коричневою вкороченою шкіряною курткою та чорними біркенштоками. Улюблениця 6-мільйонної аудиторії свій look довершила м’ятними шкарпетками, а в пару до них підібрала салатову сумку-багет.

"Ангел" Victoria's Secret розпустила своє біле кучеряве волосся, контур губ обвела коричневим олівцем та нафарбувала улюбленою помадою. Прихильники знаменитості одразу засипали її в коментарях позитивними відгуками.

"Ти так приголомшливо виглядаєш! Моя улюблена модель";

"Який крутий образ";

"Ельза, ти як завжди неперевершена";

"Казково виглядаєш";

"Гаряча молода матуся".

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