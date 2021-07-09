Образ Ельзи Госк ідеально підійде для прохолодної літньої погоди. Його також можна приміряти під час літньої відпустки відмовившись від шкіряної куртки. Стильну сукню можна залюбки одягнути на вечерю в ресторані.

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Образ Ельзи Госк

Манекенниця Ельза Госк зробила кілька кадрів неподалік свого особняка. Знаменитість обрала білу трикотажну сукню довжини міді з ефектним вирізом на животі.

Стильний аутфіт модель доповнила темно-коричневою вкороченою шкіряною курткою та чорними біркенштоками. Улюблениця 6-мільйонної аудиторії свій look довершила м’ятними шкарпетками, а в пару до них підібрала салатову сумку-багет.

"Ангел" Victoria's Secret розпустила своє біле кучеряве волосся, контур губ обвела коричневим олівцем та нафарбувала улюбленою помадою. Прихильники знаменитості одразу засипали її в коментарях позитивними відгуками.

"Ти так приголомшливо виглядаєш! Моя улюблена модель";

"Який крутий образ";

"Ельза, ти як завжди неперевершена";

"Казково виглядаєш";

"Гаряча молода матуся".

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