Образ Ельзи Госк ідеально підійде для прохолодної літньої погоди. Його також можна приміряти під час літньої відпустки відмовившись від шкіряної куртки. Стильну сукню можна залюбки одягнути на вечерю в ресторані.
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Образ Ельзи Госк
Манекенниця Ельза Госк зробила кілька кадрів неподалік свого особняка. Знаменитість обрала білу трикотажну сукню довжини міді з ефектним вирізом на животі.
Стильний аутфіт модель доповнила темно-коричневою вкороченою шкіряною курткою та чорними біркенштоками. Улюблениця 6-мільйонної аудиторії свій look довершила м’ятними шкарпетками, а в пару до них підібрала салатову сумку-багет.
"Ангел" Victoria's Secret розпустила своє біле кучеряве волосся, контур губ обвела коричневим олівцем та нафарбувала улюбленою помадою. Прихильники знаменитості одразу засипали її в коментарях позитивними відгуками.
- "Ти так приголомшливо виглядаєш! Моя улюблена модель";
- "Який крутий образ";
- "Ельза, ти як завжди неперевершена";
- "Казково виглядаєш";
- "Гаряча молода матуся".
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