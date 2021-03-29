Манекенниця Ельза Госк вміє стильно одягатися, тож під час прогулянок не опускає можливості показати своїм прихильникам цікавий аутфіт.

Ангел "Victoria's Secret" після народження донечки не забула про свій блог в інстаграмі, за яким слідкують понад 6 мільйонів користувачів. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами.

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Модель продемонструвала стильний весняний look, який ідеально підійде для прогулянок.

Образ Ельзи Госк

Модель одягнула червоний в’язаний светр прикрашений рожевими та білими нитками. Свій образ манекенниця доповнила чорними шортами Isabel Marant з масивними кишенями, а довершила аутфіт фіолетовими сандалями Etro та червоною сумкою-хобо Bottega Veneta.

Ангел "Victoria's Secret" зробила свій улюблений макіяж, нафарбувавши губи улюбленою коричневою помадою, а повіки – коричневими тінями. Нові кадри манекенниці зібрали майже 100 тисяч вподобань.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram