Ельза Госк є одним із найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret. Дівчина не лише демонструє бездоганну фігуру на подіумах, але й постає перед камерами у звабливому вбранні та хизується смаком в одязі.

Дивіться також Підкреслює фігуру: Ельза Госк вражає яскравим образом у вбранні з декольте

Літній look Ельзи Госк

Днями зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі ефектним кадром. Ельза позувала на тлі красивих рослин. Вона одягнула літній білий костюм, що складався з довгої спідниці та топу без рукавів. Вбрання мало красиві вирізи на животі та в зоні декольте, що додавали образові звабливості.

Такий look модель поєднала з чорно-білими босоніжками на високих підборах. В руці красуня тримала маленьку сумочку, на шию одягнула намисто, а на обличчя – сонцезахисні окуляри. Волосся Госк зібрала у пучок ззаду й довершила аутфіт бездоганним легким макіяжем.



Літній look Ельзи Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк