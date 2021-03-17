Відома шведська модель Ельза Госк щоразу вражає своїх прихильників стильними образами. Цього разу "ангел" Victoria's Secret з’явилася перед камерою в аутфіті зелених тонів, який підійде для святкування вечірки в честь Дня святого Патрика.

Манекенниця Ельза Госк обожнює ділитись з фанами новими образами. Шведська модель завжди виглядає стильно та показує іншим на своєму прикладі, як можна легко поєднати окремі елементи гардеробу для створення цікавого образу.

Вам це буде цікаво 10 стильних образів від модних блогерів інстаграму, які ви захочете повторити

У середу, 17 березня, відзначається День святого Патрика. Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат, в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

В інших країнах світу та Україні це свято відзначають неофіційно, однак тематичні ірландські заклади проводять святкові вечірки, на яких кожен може відчути себе ірландцем. За народними традиціями, свято Патрика завдеено зустрічати в зеленому одязі, адже зелений – це колір весни, Ірландії і трилисника.

Ідеальний аутфіт для святкування ірландського свята запропонувала "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця одягнула двоколірний джемпер Saint Laurent з білим коміром та вишитою зеленими нитками емблемою YSL. Свій образ вона доповнила трендовими темно-зеленими шаховими штанами від Louis Vuitton з численними притаманними бренду монограмами.

До такого розслабленого образу Ельза обрала білі кросівки, а довершила аутфіт зеленою об’ємною сумкою. Серед аксесуарів Госк наддала перевагу золотому годиннику. Своє біляве кучеряве волосся дівчина розпустила та постала перед камерою без макіяжу.