Ельза Госк приголомшила літнім образом: стильні кадри

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк зачарувала мережу цікавим аутфітом. Популярна модель зробила новий кадр у бездоганному літньому образі.

Молода матуся Ельза Госк любить одягатися у стильне вбрання. Білявка вчергове підготувала для своєї багатомільйонної аудиторії вдалий образ, який може повторити кожна модниця.

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Цього сезону особливу популярність завоював квітковий принт, тож Ельза одягнула квіткове бра та спідницю.

Літній look Ельзи Госк

Ікона стилю Ельза Госк зробила кадр на тлі голубого неба, квіткових кущів та високих пальм. 32-річна модель одягнула бра білого кольору з різнокольоровими квітами, доповнивши його мініспідницею жовтого кольору в квітковий принт та сумкою на плече з того ж матеріалу.

Щоб не обгоріти на сонці, Ельза одягнула зверху сорочку світло-лавандового кольору розміру оверсайз. Стильний літній look манекенниця доповнила трендовими в’єтнамками білого кольору з чорною підошвою від The Row.

Красуня розпустила кучеряве волосся, довершивши образ сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму