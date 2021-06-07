Ельза Госк приголомшила літнім аутфітом у смугастій сорочці: фото

Шведська красуня Ельза Госк продовжує диктувати нові тренди мільйонам модниць. Вона позувала у красивій локації в смугастій сорочці, спідниці та стильних сонцезахисних окулярах.

"Ангел" Victoria's Secret на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів мережі, активно ділиться світлинами, на яких показує різноманітні неймовірно красиві образи. Ельза є справжньою іконою стилю для багатьох модниць.

Дивіться також Трендові сонцезахисні окуляри цього сезону: які моделі обирають зірки

Модель не боїться експериментувати зі стилем і вміло робить це. Вона щоразу приголомшує бездоганними аутфітами, якими підкреслює витончену фігуру.

Трендовий look Ельзи Госк

Днями знаменитість оприлюднила серію фото, де постала перед камерою у довгій бежевій спідниці та сорочці молочного кольору з принтом у синю смужку. Сорочку зірка не застібала та зав'язала на талії. Це додало образові зухвалості та водночас жіночності.

З аксесуарів, які гармонійно поєдналися з таким образом, Госк обрала білу сумочку на плече, намисто та сонцезахисні окуляри з жовтою оправою та чорними лінзами. Така модель окулярів одна з найпопулярніших у цьому сезоні.

Біляве волосся красуня зібрала у хвіст ззаду. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у нюдових відтінках. Також увагу привертає темний манікюр.



Стильний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Стильний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Стильний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк