У літньому платті та персиковій сумці Chanel: Ельза Госк позує на тлі пальм – сонячні фото

Відома шведська модель Ельза Госк після народження первістка ще довго буде згадуватися у fashion-виданнях, як наймодніший вагітний ангел Victoria's Secret. На новому кадрі знаменитість постала у квітковій сукні довжини максі та чорному пальто.

Джерело: інстаграм Ельзи Госк

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк обожнює ділитись з фанами новими образами.

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Шведська модель завжди виглядає стильно і показує іншим, як можна одягатись під час вагітності.

Образ Ельзи Госк

Чергову невелику фотозйомку вагітна модель влаштувала недалеко біля свого обійстя на тлі зелених пальм. Ельза, як завжди, позувала у стильному вбранні. Вона одягнула білу довгу літню сукню в червоні троянди, яку поєднала з чорним пальто, який додавав особливого шарму.

Аутфіт моделі доповнювали лакові лофери Prada та персикова оксамитова сумка Chanel, яка зробила образ більш гармонійним. Для прогулянки сонячним містом Ельза приміряла чорні сонцезахисні окуляри.

Зірка зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала нюдовою помадою. Модель завжди демонструє натуральну красу, якою підкорює шанувальників.

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