Судячи з гардеробу Ельзи Госк, вона чимало своїх коштів витрачає на одяг. Майже кожного дня манекенниця з’являється перед камерами в новому образі, який повністю складається з тих елементів гардеробу, які вона не повторювала раніше у своїх аутфітах. Виключення складають сумки, сонцезахисні окуляри та взуття.

Читайте також Леся Нікітюк показала бездоганний образ у ляльковій сукні: фото

"Ангел" Victoria's Secret може похизуватися величезною кількістю люксових речей у своїй гардеробній, втім цього разу білявка вирішила скласти лаконічний образ, головною родзинкою якого став топ з нульових.

Образ Ельзи Госк

Стильний аутфіт моделі ідеально підійде для сонячної літньої прогулянки. Ельза вже повернулася з Нью-Йорка, тож новий кадр зробила на одній з вулиць передмість Лос-Анджелеса, де вона живе з чоловіком Томом Дейлі та донечкою Тууліккі.

Манекенниця приміряла вінтажний оранжевий топ в квітковий принт від бренду Villa amour. Цей виріб не схожий на інші топи чи майки, оскільки немає бретельок, одягається через шию та оголює частину плечей. Топ родом із 2000-х років, який приміряла Ельза, зав’язується ззаду. Виріб вдало підкреслював тендітну талію та бездоганну фігуру знаменитості.

Зірка доповнила вбрання базовими голубими джинсами з косим защипом. Образ знаменитість довершила оранжевою сумкою, а біляве волосся розпустила та вклала його легкими локонами.

Завершила красивий look шведка ніжним макіяжем. Модель підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи коричневою помадою.



Ельза Госк позує у вінтажному топі / Фото з інстаграму



Ельза Госк позує у вінтажному топі / Фото з інстаграму