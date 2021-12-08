Ельза Госк повертає моду на сріблястий пуховик: святкові кадри у ялинках

Популярна шведська модель Ельза Госк готує стильні образи для своїх прихильників у всі пори року. Нещодавно манекенниця показала милий зимовий аутфіт зі своєю улюбленою панамою.

Представниця найдорожчого бра The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів від Victoria's Secret вже давно не виходила на подіуми, однак білявка почала частіше з’являтися на світських заходах.

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У сучасному світі знаменитість легко заробляє гроші за допомоги реклами на своїй сторінці. Скандинавська красуня постійно тішить 7 мільйонів прихильників новими образами та демонструє стильні речі, які хочуть приміряти чимало дівчат зі всього світу.

Нещодавно молода матуся зібралася на ялинковий шопінг, повертаючи моду на сріблястий колір. Саме таку модну куртку Ельза радить придбати на цей сезон.

Образ Ельзи Госк

Модна шведка зробила неймовірно атмосферні кадри на тлі ялинок. Ельза одягнула сріблястий короткий пуховик з відтінком металік від канадського бренду Artiza.

Інстаграм-зірка вміє добре підбирати кольори до своїх аутфітів, тож одягнула сіру пухнасту панаму. Цього року цей головний убір став мастхевом для білявки. Вона одягала його у всі місяці з різноманітними варіаціями.

На низ білявка одягнула чорні джинси та доповнила свій образ мінімалістичними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.



Ефектний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Ефектний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі