Молода матуся приготувала для сотні тисяч прихильників новий аутфіт, який може приміряти кожна модниця для прогулянки містом. Лляний костюм, як у Ельзи Госк, ідеально підійде для спекотних днів.

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Образ Ельзи Госк

Голубоока білявка вперше знайомить донечку Тууліккі з Нью-Йорком у молочному лляному виробі. Знаменитість з костюма-трійки забрала жакет, одягнувши жилет на оголене тіло.

Ельза доповнила образ стильними широкими штанами, які для комфорту поєднала з білими кросівками. Манекенниця розпустила кучеряве волосся, довершивши образ коричневими сонцезахисними окулярами.

Стильний кадр колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret зробила на тлі хмарочосів

"Ми повернулися у Нью-Йорк", – підписала кадр молода матуся.



Бездоганний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Стильні образи Ельзи Госк

Ельза Госк одягнула трендовий головний убір літа – хустинку;

Модель підкорила стильним образом у зеленій кепці та салатовому кардигані;

Шведська манекенниця показує бездоганний варіант літнього образу.