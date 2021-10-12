Ельза Госк показує, який світшот треба придбати цієї осені: стильний вихід

Шведська модель Ельза Госк, яка вже багато років живе та працює в США, кожного дня дарує своїм прихильникам нову порцію натхнення для створення осінніх образів. Під час останнього виходу манекенниця показала, як можна розбавити класичну базову палітру осінньо-зимового сезону.

Ельзу Госк можна по праву назвати королевою панам. Знаменитість має в гардеробі вироби різних кольорів, які вдало поєднує зі своїми образами. Восени панама є чудовим головним убором. Нею можна доповнити тренч, косуху, пальто чи жилетку.

Читайте також Джессіка Честейн замилувала вечірньою сукнею з вирізами та оголеною спиною: дивовижний образ

Модель поки що обходиться без верхнього одягу, втім показує на собі модний світшот, який може розбавити пастельну палітру кольорів, яка набирає особливої популярності з приходом осені.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця одягнула світшот розміру оверсайз рожевого кольору. Виріб оздоблений витисненими буквами бренду Gucci та тенісними ракетками. До світшоту Ельза підібрала класичні сині джинси. Свій аутфіт вона доповнила парою темно-білих кросівок New Balance.

Серед аксесуарів вона обрала чорну шкіряну сумку. Особливої родзинки образу додав головний убір – рожева панама.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі