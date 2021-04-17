Як розбавити буденний образ яскравим жакетом: захоплюючий образ показує білявка Ельза Госк

Манекенниця Ельза Госк сумує за частими виходами, але не втрачає можливості показати свої аутфіти навіть з маленькою дитиною на руках. Молода матуся встигає приділити час і Тууліккі, і вигуляти свій стильний образ.

Стилю Ельзи Госк можна співати оди. Здається, бездоганний смак у шведської моделі закладений в крові, тож вона не стоїть довго перед шафою в роздумах, що одягнути. Її щоденні образи досить прості, але, водночас, надзвичайно стильні, а речі дуже вдало поднані між собою.

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"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк дуже любить свою 6-мільйонну аудиторію. Вона не лише відверто розповіла про народження своєї донечки вдома, але й показує її обличчя та часто ділиться з фанатами в мережі милими сторіс та цікавими кадрами.

Модель називають іконою стилю, адже її образами надихаються мільйони модниць зі всього світу. Білявка вміє поєднувати простий одяг з останніми тенденціями, створюючи бездоганне комбо. Майже щодня Ельза публікує на своїй особистій сторінці в інстаграмі нове фото, демонструючи бездоганний look.

Образ Ельзи Госк

Манекенниця вміло поєднала простий буденний образ із яскравим жакетом червонного кольору, який одразу додав аутфіту родзинки.

Дівчина одягнула базовий лонгслів сірого кольору, який доповнила голубими джинсами широкого крою. Їх вона доповнила чорним шкіряним ременем з чорно-білою пряжкою та набором ланцюжків, які серед інфлюенсерів стали справжнім хітом. І це не дивно, адже вони чудово доповнюють будь-який образ.

Такий простий образ Ельза доповнила червоним жакетом з кишенями на грудях та золотистими ґудзиками.

На прогулянку голубоока шведка одягнула улюблені чорні лофери від бренду Chanel. Завершальним штрихом в образі стала маленька лаконічна сумка зі знаковою золотистою застібкою притаманною бренду CC.

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