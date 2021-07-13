Ельза Госк обирає купальник і панаму одного кольору: стильний урок від шведської модниці

32-річна Ельза Госк кожного дня вражає свою багатомільйонну аудиторію стильними образами. Цього разу шведська красуня показала, як можна вдало поєднати купальник з панамою на пляж одного кольору.

Манекенницю Ельзу Госк не дарма називають іконою стилю. Білявка майже кожного дня публікує на своїй особистій сторінці в інстаграмі стильні образи, якими надихаються мільйони модниць зі всього світу.

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Перед пологами Ельза Госк покинула свої розкішні апартаменти у Нью-Йорку, відправившись зі своїм бойфрендом Томом Дейлі в помпезний особняк в передмісті Лос-Анджелеса.

У новому помешканні пара насолоджується батьківством, гуляє з малечею затишними вуличками, відпочиває у власному саду та купається в басейні на території будинку. Черговий образ, у якому Ельза вирішила поплавати та засмагнути вона показала своїм прихильника в інстаграмі.

Літній look Ельзи Госк

Ельза Госк позувала перед камерою у стильному червоному купальнику від польського бренду Magda Butrym з нової весняно – літньої колекції. Виріб оздоблений модними тонкими зав’язками на шиї і талії. Низ купальника складається з трусів на високій посадці, які прикрашені великою об’ємною квіткою.

Ціна такого купальника на сайті сягає понад 34 тисячі гривень. Виріб представлений у трьох кольорах: червоному, чорному та кремовому.

До пляжного аутфіту Ельза підібрала панаму виконану в техніці кроше. Зараз мода на в’язані вироби щоразу посилюється, тож шведка користуючись популярністю обрала панаму червоного кольору.

Red total look манекенниця завершила золотистою прикрасою на шиї. Кучеряве волосся вона розпустила, а губи намалювала сливовою помадою.



Пляжний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Пляжний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму