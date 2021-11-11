Ельза Госк показує мікротренд осені – затишний кардиган у кольорові квіти: фото образу

Манекенниця зі Швеції Ельза Госк з великим задоволенням диктує нові тренди своїм прихильникам. За інстаграм-сторінкою моделі слідкують 7 мільйонів фанатів зі всього світу, які наслідують стиль знаменитої білявки. Цього разу Ельза показала модний кардиган у кольорові квіти.

"Ангел" Victoria's Secret показує у своєму профілі майже щодня стильні образи, демонструючи трендові елементи гардероба. Ельза є справжньою іконою стилю для багатьох модниць.

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Модель не боїться експериментувати зі стилем і вміло це робить. Вона щоразу приголомшує бездоганними аутфітами, якими надихаються інші модниці.

Останнім часом в мережі набувають популярності дитячі светри та карди гани для дорослих. Серед різних принтів, найбільше переважають вироби з квітковим візерунком. Чималий асортимент таких светрів представили у своїх магазинах Zara, H&M, Mango.

Ельза показала новий кадр у своєму інстаграмі, на якому постала в кардигані у кольорові квіти. Вона розпустила волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Шведка підвела вії чорною тушшю, а губи намалювала улюбленою коричневою помадою.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Фанати не залишили без уваги модний аутфіт своєї улюблениці, тож написали в коментарях багато позитивних відгуків.