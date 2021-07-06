Ельза Госк показує головний хіт літа – купальник на довгий рукав: стильний образ

Шведська модниця Ельза Госк продовжує диктувати тренди багатьом модницям. Білявка на своєму прикладі показала купальник, який буде в моді цього літа.

Пляжна мода цього літа багата на купальники. Величезна кількість інфлюенсерок вже представили всі можливі актуальні моделі: у квітковий принт, на зав’язках, виконані в техніці кроше, суцільні та багато інших.

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"Ангел" Victoria's Secret на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 6 мільйонів користувачів підхопила тенденцію, яку ще влітку 2019 році показували на собі знаменитості. У період карантинних обмежень через COVID-19 більшість пропустили пляжний сезон, тож лише зараз Ельза відновлює тренд на такі купальники.

У виробах на довгий рукав, звісно, засмагнути не вдасться, втім вони ідеально підходять для погоди, коли сонце надовго затягнулося за хмари, або ж для відпочинку в оксамитовий сезон. В такий період не так спекотно, як в липні, але ще досить тепло для купальників.

Окрім цього, під такий купальник можна запросто одягнути під джинси, штани, шорти чи спідницю, отримавши повноцінний образ.

Модниця Ельза Госк показала на собі боді-купальник Christopher Esber білого кольору із драпіруванням і тонкими зав’язками. Манекенниця підкреслила осину талію та бездоганний прес. Білявка розпустила кучеряве волосся, довершивши образ об’ємною панамою блідо-червоного кольору.



Ельза Госк показує стильний купальник / Фото з інстаграму



Ельза Госк показує стильний купальник / Фото з інстаграму