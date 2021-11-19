Ельза Госк показує з чим носити штани карго: модний вихід шведської моделі

Відома шведська модель Ельза Госк обожнює моду, тому постійно готує для своєї аудиторії стильні образи, якими надихаються мільйони дівчат з усього світу. Білявка нещодавно приїхала до Нью-Йорка та продемонструвала цікавий аутфіт.

Знаменита манекенниця на своєму прикладі показала з чим можна поєднувати штани карго. Ельза вміє з простих елементів гардеробу створити цікавий look, який захочеться повторити. Шведка працює моделлю з 16-річного віку, тож за час своєї кар’єри виробила бездоганний смак в одязі.

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Штани карго повертаються в моду та навіть мають всі шанси стати головним трендом 2022 року, Модель Ельза Госк любить випереджати моду, тому вже показала, як можна стильно їх носити.

Образ Ельзи Госк

Ельза одягнула оливкові штани карго, а зверху приміряла коричневий кардиган Teddy. Модниця доповнила образ цікавим взуттям – клогами від Dior. Цікавий аутфіт не обійшовся без улюбленого аксесуара ангела Victoria's Secret – панами чорного кольору. Осінній аутфіт знаменитості доповнила мінімалістична жовта сумка з нейлону.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

У Центральному парку білявка зробила милий кадр зі своєю донечкою Тууліккі. Крихітку Ельза виховує разом зі своїм бойфрендом Томом Дейлі. Закохані проживають у передмісті Лос-Анджелеса, втім інколи приїжджають у свій улюблений Нью-Йорк.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі