Ельза Госк активно веде свою сторінку в інстаграмі. Модель увесь вільний час приділяє маленькій донечці, втім не забуває тішити свою 6-мільйонну аудиторію стильними образами, які на ній завжди виглядають бездоганно.

Читайте також Дуа Ліпа завітала на премію BRIT Awards у сміливому образі в стилі Емі Вайнгауз: фото

Манекенниця часто диктує прихильникам тренди моди. На кожній її світлині можна знайти окремі елементи гардеробу, які користуються особливою популярністю серед трендсеттерів.

Образ Ельзи Госк

Ікона стилю Ельза Госк обрала для прогулянки салатову футболку, а зверху одягнула блідо-рожевий жакет, який підкреслив колір футболки. Свій образ модель довершила коричневими штанами, які пом’якшили аутфіт та зробили його повсякденнішим.

Особливий акцент дістався аксесуарам. Знаменитість довершила образ зеленою сумкою від Bottega Veneta та чорними сонцезахисними окулярами із зеленою оправою. Для зручності та комфорту Ельза віддала перевагу чорним сланцям з ремінцями.

Білявка залишила кучеряве волосся розпущеним та зробила звичний для себе макіяж, нафарбувавши губи коричневою помадою.

"Улюблене комбінування кольорів", – написала модель в дописі.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Стильні образи Ельзи Госк

Ельза Госк показала яскравий червоний костюм для весняної прогулянки;

Модель підкорила мережу стильною сукнею з глибоким вирізом на плечах;