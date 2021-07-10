Ельза Госк є однією із найпопулярніших шведських моделей. Дівчину не дарма називають іконою стилю, адже вона майже щодня вміло демонструє свій смак в одязі.

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Манекенниця найчастіше приміряє на собі яскравий одяг. Вона любить поєднувати в одному аутфіті різні кольори та відтінки, вкрай рідко з’являючись перед камерою в чорному вбранні. Нещодавно Госк показала black total look тримаючи в руках маленьку донечку Тууліккі.

"Я люблю бути мамою»", – написала Ельза у дописі.

Судячи з інстаграму Ельзи, вона повністю насолоджується материнством. Шведка часто показує, як годує крихітку, або як вона з нею грається чи спить. Від початку народження доньки Ельза не стала приховувати її обличчя, тож майже одразу показала її широкій аудиторії.

Тепер молода матуся періодично показує на світлинах в інстаграмі, як підростає її первісток, а разом із тим демонструє новий аутфіт.

Образ Ельзи Госк

Новий аутфіт Ельзи ідеально підійде для несонячних, прохолодних днів. Зручний та стильний образ ви можете приміряти на собі для повсякденних прогулянок.

На серії кадрів модель позувала у чорній вкороченій сорочці з об’ємними рукавами, яку поєднала з чорними штанами. Образ знаменитість розбавила коричневим ременем на поясі.

Ельза одягнула чорні черевики та довершила аутфіт мінімалістичною сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie. Знаменитість має кілька кольорів улюбленої сумки. Найчастіше вона позує перед камерою з білим та зеленим аксесуаром.

Білявка розпустила кучеряве волосся, зробивши на обличчі ніжний макіяж: повіки модель намалювала пісочними тінями, контур губ обвела рожевим олівцем та нафарбувала рожево-ліловою помадою.

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Стильні образи Ельзи Госк

Ельза Госк показала ефектний байкерський образ;

Модель на День незалежності США одягнула чорну сорочку та кольорову спідницю;

Ельза Госк показує головний хіт літа – купальник на довгий рукав.