Яскраві акценти: Ельза Госк показує бездоганний варіант літнього образу

Відома шведська модель Ельза Госк продовжує демонструвати багатомільйонній аудиторії ідеальні образи на щодень та для світських виходів. Днями зірка показала аутфіт у трендових штанах сезону.

"Ангел" Victoria's Secret та шведська модель Ельза Госк активно веде особисту сторінку в інстаграмі, де часто публікує світлини. У своєму блозі знаменитість демонструє різноманітні образи, які може повторити кожна модниця.

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Успішна модель бездоганно знається на трендах та вміло використовує це у створенні нових look, що щоразу підкорюють мережу. Цього разу Ельза Госк продемонструвала бездоганний аутфіт у трендових штанах.

Образ Ельзи Госк

"Ангел" Victoria's Secret влаштувала невелику фотосесію на подвір'ї біля будинку, розмістившись на м'якому кріслі. Перед камерою вона позувала у бежевому топі з об'ємними рукавами, які спустила вниз і продемонструвала тендітні плечі.

Ельза Госк поєднала верх з яскравими червоно-жовтими штанами-кльош, що стали справжньою родзинкою образу. Ще одним вдалим акцентом став помаранчевий манікюр. Стильне вбрання зірка доповнила золотим ланцюжком на шиї.

Модель розпустила біляве волосся, вклала його пишними хвильками та завершила зачіску об'ємною укладкою. На обличчі Ельза Госк зробила розкішний макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи темно-рожевим блиском.



Стильна Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильна Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі