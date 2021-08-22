Знаменита манекенниця на своєму прикладі показала, який костюм модниці можуть одягати на прогулянки в серпні, коли вечори стають значно холоднішими.

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У своїх образах Ельза любить змішувати класику зі спортивним стилем, отримуючи в результаті бездоганний аутфіт. "Ангел" Victoria's Secret є натхненням для 6-мільйонної аудиторії, тож вчить не лише, який фасон костюма обирати, але й з якими кольорами та елементами гардероба його поєднувати.

Образ Ельзи Госк

Чергову невелику фотозйомку Ельза влаштувала в підземному паркінгу та спальні. Модель, як завжди, зробила чимало стильних кадрів у вибуховому вбранні.

Сучасна ікона стилю обрала для прогулянки класичну базову майку білого кольору. До неї вона підібрала лимонний костюм, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо. Штанний костюм білявка доповнила високими білими шкарпетками, одягнувши улюблені кросівки – жовто-зелені "найки".

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Красивий образ шведка доповнила мінімалістичною сумкою на плече салатового кольору. Її look довершували коричневі сонцезахисні окуляри та ніжний макіяж. Ельза зробила тоненькі стрілки на повіках, обвела контур губ насиченим коричневим олівцем, а губи – блиском того ж кольору.

Ельза добре знається на трендах, тож зробила стильну зачіску. Вона закріпила волосся крабиком, випустивши спереду пасма. Така зачіска навіяна модою 2000-х восени буде на піку популярності.



Бездоганний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Бездоганний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі