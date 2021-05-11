Ельза Госк показала яскравий червоний костюм для весняної прогулянки: ефектний образ

Шведська модель Ельза Госк обожнює стильний одяг, тож залюбки демонструє стильні ауфіти своїй широкій аудиторії. В останній публікації в інстаграмі Ельза опублікувала красивий образ, який складається з червоного топу та спідниці.

Яскравий образ Ельзи Госк ідеально підійде для теплої весняної прогулянки. Його також можна приміряти під час літньої відпустки, адже короткий топ з легкої тканини зі спідницею не лише дають тілу дихати, але й прикривають його від надмірних сонячних променів.

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Образ Ельзи Госк

Манекенниця Ельза Госк зробила декілька кадрів на веранді власного особняка в передмісті Лос-Анджелеса. Знаменитість одягнула червоний топ з коміром на короткий рукав та обтислу спідницю довжини міді.

Стильний аутфіт модель доповнила м’якою коричневою сумкою одного зі своїх улюблених брендів Elleme. Весняний look улюблениця 6-мільйонної аудиторії довершила трендовими білими в’єтнамками з чорною підошвою та чорними сонцезахисними окулярами.

"Ангел" Victoria's Secret зав’язала біляве волосся у пучок, а для вдалих кадрів позувала перед камерою з білою чашкою.

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