Знаменитість має у своєму гардеробі чималу кількість трендових речей найвідоміших брендів, тож залюбки майже щодня показує своїй багатомільйонній аудиторії прості та стильні образи.

В останній публікації на своїй особистій сторінці в інстаграмі "ангел" Victoria's Secret показала look of the daу.

Стильний аутфіт Ельзи Госк

Перед камерою манекенниця постала у чорних широких джинсах на низькій посадці, які вона часто приміряє до своїх образів. Зверху вона одягнула салатовий кардиган з вирізами та продемонструвала своїм підписникам струнку талію.

Стильний образ модель доповнила зеленою бейсболкою. Кучеряве волосся білявка розпустила та зробила насичений макіяж. Очі Ельза підвела чорним олівцем, а губи нфарбувала коричневою помадою.

Довершили образ манекенниці її улюблені жовто-зелені кросівки Nike та біла мінісумка Bottega Veneta The Mini Jodie. Модель, що тримається в трендах декілька сезонів поспіль коштує понад 51 тисячу гривень.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч: