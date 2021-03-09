Мережу буквально з перших днів народження донечки захопила шведська модель, "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк. 6-мільйонна пильно слідкує за стильними образами моделі, тож після пологів манекенниця зуміла швидко прийти у свою звичну форму та вже тішить прихильників бездоганними виходами.

Ельза Госк – одна з "найінстаграмніших" матусь. Вона одразу після народження донечки показала всьому світу її обличчя, а тепер почала фотографувати спільні прогулянки з Тууліккі Джоан у стильних образах.

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Знаменитість провела вихідний день з донечкою у своєму саду. Дівчина напекла млинців, взяла шоколадну пасту, склянки та прибори і відправилася з коханим Томом Дейлі та дитинчам на свіже повітря.

Ельза сфотографувала маленьку крихітку у дитячому переносному ліжечку. Тууліккі Джоан була одягнена у біле боді та захисні рукавички.

Проводячи затишно час зі своїми рідними, Ельза не забула зробити декілька цікавих кадрів у трендовому вбранні. "Ангел" Victoria's Secret за короткі терміни зуміла повернутися у свою звичну форму, тож похизувалася перед шанувальниками струнким животом.

Госк одягнула сірий топ та жакет оверсайз з цікавим обрамленням рукавів. Модель доповнила образ голубими широкими штанами, які в цьому сезоні будуть дуже популярними. Довершили аутфіт манекенниці голубі кросівки з білими вставками від Nike та фактурна чорна сумка-багет.

На шию модель одягнула золоту прикрасу, а біляве волосся зібрала у гульку, виокремивши спереду два пасма.

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Нещодавно знаменитість приміряла молочний костюм, що складався з приталеної водолазки з високим горлом та спідниці від бренду Simonett. Такий аутфіт підійде для будь-яких святкових подій.