Ельза Госк показала стильний образ у рожевому жакеті: фото з прогулянки

Шведська модель Ельза Госк любить красиво одягатися. Під час кожної прогулянки вона не лише не опускає можливості приміряти стильний образ, але й фотографує кожен вихід та показує його своїй багатомільйонній аудиторії.

"Ангел" "Victoria's Secret щодня тішить своїх прихильників модними поєднаннями. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами. Цього разу вона вирушила на прогулянку у жакеті та кросівках.

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Ельза Госк одна з небагатьох супермоделей, яка активно веде сторінку в інстаграмі. Зараз білявка увесь свій час присвячує материнству, тож зрідка знімається у фотосесіях, втім на її рахунку є чимало рекламних зйомок для найвідоміших брендів, у яких вона брала участь вже після народження донечки Тууліккі.

Молода матуся показує майже 7-мільйонній аудиторії, що у неї є час виховувати дитину та знаходити його для себе та власних потреб. Ельза часто прогулюється околицями передмістя у якому вона живе, втім нещодавно білявка прогулялася центром у стильному аутфіті.

Образ Ельзи Госк

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На нових кадрах шведська модель постала у рожевому подовженому блейзері від бренду THE MANNEI, який одягнула як самостійну одиницю гардероба, не поєднуючи ні з велосипедками, ні з джинсами. Блейзер з рукавами оверсайз коштує 40 500 гривень.

Доповненням до образу стали темно-білі кросівки New Balance. До них шведка підібрала білі шкарпетки з оборками від бренду Urban Outfitters. Ельза зав’язала волосся у пучок, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки світло-рожевими тінями, а губи – улюбленою коричневою помадою.

Образ популярної манекенниці довершили різнокольорове намисто G-LOVE і тканинна сумка коричневого кольору від Chanel.



Рожевий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Рожевий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі