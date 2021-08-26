"Ангел" "Victoria's Secret щодня тішить своїх прихильників модними поєднаннями. Знаменита манекенниця продовжує дивувати поціновувачів її стилю новими образами. Цього разу вона вирушила на прогулянку у жакеті та кросівках.

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Ельза Госк одна з небагатьох супермоделей, яка активно веде сторінку в інстаграмі. Зараз білявка увесь свій час присвячує материнству, тож зрідка знімається у фотосесіях, втім на її рахунку є чимало рекламних зйомок для найвідоміших брендів, у яких вона брала участь вже після народження донечки Тууліккі.

Молода матуся показує майже 7-мільйонній аудиторії, що у неї є час виховувати дитину та знаходити його для себе та власних потреб. Ельза часто прогулюється околицями передмістя у якому вона живе, втім нещодавно білявка прогулялася центром у стильному аутфіті.

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Образ Ельзи Госк

На нових кадрах шведська модель постала у рожевому подовженому блейзері від бренду THE MANNEI, який одягнула як самостійну одиницю гардероба, не поєднуючи ні з велосипедками, ні з джинсами. Блейзер з рукавами оверсайз коштує 40 500 гривень.

Доповненням до образу стали темно-білі кросівки New Balance. До них шведка підібрала білі шкарпетки з оборками від бренду Urban Outfitters. Ельза зав’язала волосся у пучок, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки світло-рожевими тінями, а губи – улюбленою коричневою помадою.

Образ популярної манекенниці довершили різнокольорове намисто G-LOVE і тканинна сумка коричневого кольору від Chanel.



Рожевий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Рожевий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі